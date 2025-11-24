الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظات

مخالفة انتخابية بالمحلة، ضبط مندوب مرشح مستقل بحوزته مبالغ مالية وبطاقات هوية

لجنة انتخابية
لجنة انتخابية
شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية أول واقعة مخالفة انتخابية خلال سير العملية الانتخابية لمجلس النواب.

انتخابات النواب: إقبال متوسط بلجنة مدرسة تطاي التجارية في الغربية (فيديو)

محافظ الغربية يدعو المواطنين إلى المشاركة الفعالة في انتخابات النواب: حق ومسؤولية

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من ضبط مندوب أحد المرشحين المستقلين أمام إحدى اللجان بمنطقة محيي الدين بدائرة قسم ثالث المحلة يدعى "م. الحلاق" وعثر بحوزته على مبالغ مالية وعدد من بطاقات الرقم القومي الأمر الذي أثار الاشتباه في تورطه بمحاولات التأثير على إرادة الناخبين عبر توزيع المال السياسي لصالح المرشح الذي يعمل معه.

وأفادت التحريات الأولية بمحافظة الغربية بأن المندوب كان يستقطب الناخبين ويعرض عليهم مبالغ مالية مقابل التصويت لمرشحه في مخالفة واضحة للقانون والتعليمات المنظمة للانتخابات والتي تجرم شراء الأصوات أو أي محاولة للتأثير المادي على الناخبين.

وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لعرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

