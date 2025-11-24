مواصفات سيارة سيتروين المشاركة في بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA

18 حجم الخط

كشفت سيتروين عن سيارتها الأحادية الجديدة التي ستحمل ألوان العلامة التجارية بمناسبة انطلاق مشاركتها الرسمية في بطولة العالم للفورمولا إي ABB FIA.

وتجسد سيارة GEN3 Evo الأحادية مزيجًا مثاليًّا بين القوة والكفاءة، أسرع، وأخف وزنًا، وأكثر كفاءة من أي وقت مضى، تمثل هذه السيارة الرؤية المستقبلية لسباقات مستدامة تُعد بمثابة مختبر أداء حقيقي تُحتسب فيه كل كيلوواط بعناية.

هيكلها فائق الخفة والصلابة، ومبني على أساس هيكل Spark Racing Technology GEN3، حيث تعتمد السيارة على مقصورة أحادية من ألياف الكربون تلبي أعلى معايير السلامة الخاصة بالاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، وبوزنٍ لا يتجاوز 859 كجم فقط (بما في ذلك السائق)، تجمع السيارة بين رشاقة مذهلة واقتصاد في استهلاك الطاقة، مع ديناميكية قيادة قريبة من سيارات الاحتراق التقليدية، رغم كونها كهربائية بالكامل.

تقدم السيارة تسارعًا يخطف الأنفاس، إذ تخفي تحت تصميمها الجريء نظام دفع كهربائيًا بقوة تصل إلى 350 كيلوواط (ما يعادل نحو 470 حصانًا)، مما يتيح لها الانطلاق من صفر إلى 100 كم/س في 1.86 ثانية فقط، وسرعة قصوى تبلغ نحو 320 كم/س، لتصبح بذلك أسرع سيارة كهربائية أحادية المقعد تشارك في بطولات FIA على الإطلاق.

ومن أبرز ابتكارات جيل GEN3 هو اعتماد محركين كهربائيين لتحقيق استعادة قياسية للطاقة، ففي ظروف القيادة العادية، يتولى المحرك الخلفي عملية الدفع، بينما يختص المحرك الأمامي باستعادة الطاقة.

أما في وضع الهجوم (Attack Mode)، فيعمل المحركان معًا لتتحول السيارة إلى نظام دفع رباعي متكامل.

وبفضل هذا النظام، يمكن استعادة طاقة كبح تصل إلى 600 كيلوواط، مما يسمح بإعادة استخدام ما يقارب 50% من الطاقة المستهلكة خلال سباقات الفورمولا إي.

وتُخزن هذه الطاقة في بطارية بسعة تقارب 47 كيلوواط/ساعة، صُممت لتوفير قوة فورية واستقرار حراري وعمر افتراضي طويل.

محركات كهربائية عالية الأداء تصل قوتها إلى 350 كيلوواط، وبرمجيات تحكم بالطاقة طُوّرت داخليًا، وأنظمة استعادة مزدوجة للطاقة من المحركين الأمامي والخلفي، فضلًا عن تقنيات الإدارة الحرارية والطاقة المتقدمة، التي تمثل قلب الأداء السباقي الحقيقي.

أما الدروس المستفادة من بطولات الفورمولا إي، فقد أصبحت اليوم أساسًا لتطوير مشاريع التنقل الكهربائي الإنتاجي داخل المجموعة، مثل تحسين أنظمة إدارة البطاريات، ورفع كفاءة العواكس الكهربائية (Inverters)، وتعزيز أنظمة استعادة طاقة الكبح، وتطوير استراتيجيات التحكم بالمحركات.

