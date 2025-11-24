غرفة عمليات حزب المؤتمر تتابع سير انتخابات مجلس النواب (صور)

18 حجم الخط

انطلقت صباح اليوم أعمال غرفة عمليات انتخابات حزب المؤتمر بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة الجديدة، بالتزامن مع بدء عملية التصويت في اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وعقدت الغرفة اجتماعها بكامل تشكيلها برئاسة أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، وبحضور أعضاء غرفة العمليات المركزية.

انتخابات مجلس النواب

وبدأت الغرفة فور انعقادها في متابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر التواصل المباشر مع مرشحي الحزب، وكذلك غرف العمليات الفرعية بمحافظات المرحلة الثانية، لضمان سير العملية بسهولة وتذليل أي عقبات قد تواجه مندوبي الحزب أمام اللجان.

غرفة عمليات حزب المؤتمر، فيتو

وأكدت غرفة العمليات أنها في حالة انعقاد دائم، وتواصل متابعتها الدقيقة لمرشحي الحزب على مدار الساعة طوال أيام التصويت، لضمان سلامة العملية الانتخابية في جميع الدوائر التي يخوضها الحزب خلال المرحلة الثانية.

ويُذكر أن حزب المؤتمر يخوض انتخابات المرحلة الثانية بـ 21 مرشحًا، منهم 19 مرشحًا على المقاعد الفردية في ٩ محافظات، و2 بالقائمة الوطنية.

وجددتْ غرفة عمليات حزب المؤتمر التزامها الكامل بدعم مرشحي الحزب حتى انتهاء العملية الانتخابية، مع تأكيد الالتزام بالقانون والتعليمات المنظمة للهيئة الوطنية للانتخابات.

