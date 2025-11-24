الائتلاف المصري: ارتفاع ملحوظ في معدلات المشاركة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب

18 حجم الخط

رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية خلال الساعات الأولى من اليوم الانتخابي، حالة من الإقبال الواضح من جانب الناخبين في مختلف محافظات المرحلة الثانية، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المشاركة مقارنة بالمرحلة السابقة.

رسالة الرئيس عن الانتخابات

ويرجع الائتلاف هذا الإقبال إلى حالة الطمأنينة التي استشعرها الناخبون بعد رسالة رئيس الجمهورية، وما تلا ذلك من انضباط في عمل اللجان الفرعية، فضلًا عن الطبيعة التصويتية النشطة للدوائر الريفية التي تُعرف بارتفاع نسب المشاركة فيها قياسًا بالدوائر الحضرية.



حضور للعائلات

ورغم هذا الإقبال العام، رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تباينًا واضحًا في توجهات الحشد تبعًا لطبيعة كل دائرة. ففي الدوائر الريفية بمحافظات الدلتا، برزت هيمنة لافتة للمستقلين على حركة الناخبين وتجمعاتهم حول مقار الاقتراع، مع حضور قوي للعائلات ورموزها التقليدية في حشد الكتل التصويتية، خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية والغربية، وهو ما يعكس الثقل الاجتماعي للعائلات وقدرتها على التأثير في اتجاهات التصويت داخل هذه الدوائر.

وعلى النقيض، رصد المتابعون أداءً أكثر تنظيمًا لصالح مرشحي الأحزاب داخل الدوائر الحضرية في القاهرة ومحافظات القناة، حيث اعتمدت الحملات الانتخابية على مجموعات تصويتية صغيرة ومنظمة بعيدًا عن أساليب الحشد التقليدي واسعة النطاق.

ورغم التزام هذا الأسلوب بالقواعد الانتخابية، فقد تم تسجيل بعض مظاهر الحشد المؤسسي المرتبط بالمصانع والشركات في دوائر مثل: التجمع الخامس وشبرا الخيمة وقويسنا والمحلة، وإن ظل ذلك في نطاق محدود مقارنة بالدوائر الريفية.

وفي سياق موازٍ، ورغم الكثافات النسائية الواضحة داخل لجان المرحلة الثانية، رصد الائتلاف من خلال متابعيه، أن دائرة الزقازيق شهدت نمطًا تصويتيًا نسويًا مميزًا ارتبط مباشرة بوجود أكثر من مرشحة بارزة، من بينهن نائبتان حاليًا تخوضان المنافسة؛ الأمر الذي خلق حالة من التصويت الجندري وشجع النساء على المشاركة بكثافة غير مسبوقة في هذه الدائرة تحديدًا.

خريطة انتخابية معقدة

وأكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هذه الأنماط المتباينة بين الريف والحضر، وبين المستقلين والأحزاب، وبين التصويت العام و"التصويت الجندري" (فجوة التصويت بين الجنسين)، تعكس خريطة انتخابية معقدة تتأثر بالمتغيرات الاجتماعية والتنظيمية في كل دائرة، وأن الصورة النهائية لهذه الاتجاهات ستتضح بشكل كامل مع نهاية اليوم الانتخابي وإعلان النتائج الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.