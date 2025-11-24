الهيئة الوطنية: لم نرصد دعاية انتخابية داخل اللجان الفرعية أو في محيطها

18 حجم الخط

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أنه لم يتم رصد أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام اللجان أو داخل نطاق العملية الانتخابية، وأنه يتم التواصل المباشر مع اللجان لحل أي شكوى على الفور.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يتم رصد أي خروقات تتعلق بالدعاية الانتخابية أمام اللجان الفرعية منذ انطلاق التصويت.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن أي شكاوى واردة بشأن وجود دعاية خارج المقرات أو في محيط اللجان الفرعية يتم التعامل معها فورًا، سواء عبر شكاوى غرف عمليات الأحزاب أو ما ترصده وسائل الإعلام.

وأضاف أنه بمجرد تلقي أي بلاغ، يتم إرسال عضو من اللجنة العامة للتحقق ميدانيًّا من صحة الشكوى، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لضوابط العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.