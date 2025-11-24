الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الهيئة الوطنية: لم نرصد دعاية انتخابية داخل اللجان الفرعية أو في محيطها

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب 2025، فيتو
18 حجم الخط
ads

أكد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي  للهيئة الوطنية للانتخابات أنه لم يتم رصد أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية أمام اللجان أو داخل نطاق العملية الانتخابية، وأنه يتم التواصل المباشر مع اللجان لحل أي شكوى على الفور.

وأشار خلال  المؤتمر الصحفي إلى أنه لم يتم رصد أي خروقات تتعلق بالدعاية الانتخابية أمام اللجان الفرعية منذ انطلاق التصويت.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة، أن أي شكاوى واردة بشأن وجود دعاية خارج المقرات أو في محيط اللجان الفرعية يتم التعامل معها فورًا، سواء عبر شكاوى غرف عمليات الأحزاب أو ما ترصده وسائل الإعلام.

وأضاف أنه بمجرد تلقي أي بلاغ، يتم إرسال عضو من اللجنة العامة للتحقق ميدانيًّا من صحة الشكوى، وفي حال ثبوتها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وفقًا لضوابط العملية الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية اللجان الفرعية

الأكثر قراءة

انفجار بركاني هائل في إثيوبيا يثير الذعر، وتحذير من خطر شديد على الدول المجاورة (فيديو)

إحدى لجان الشرقية تشهد توترا بعد انتشار فيديو يتهم مرشحا بالتدخل في الانتخابات

الحبس 6 أشهر للفنان فادي خفاجة بتهمة سب وقذف مجدي كامل

البلدي تتراجع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

السيسي يوجه بإزالة جميع التعديات على مجرى نهر النيل

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا المستوى

استصلاح أراضٍ جديدة وطرحها مع بداية 2026، تعرف على خطة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

حكاية سرقة 2 مليون جنيه ودائع من الإنترنت البنكي، طبيب يستغيث: تحويشة العمر ضاعت في ساعة (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد مدده وشروطه، تعرف على ضوابط الحبس الاحتياطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى رحيله: الشيخ محمود خليل الحصري صوت خالد في عالم التلاوة

تفسير رؤية المأذون في المنام وعلاقتها بالترقية في العمل

حكاية جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في دمشق وأبرز مؤلفاته

المزيد
الجريدة الرسمية