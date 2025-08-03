الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

إحالة سائق لودر دهس مسنا في الواحات البحرية للمحاكمة الجنائية

محكمة
محكمة

أمرت نيابة الجيزة بإحالة سائق لودر تسبب في دهس مسن في الواحات البحرية، مما أدى إلى مصرعه، للمحاكمة الجنائية. 

البداية كانت بورد بلاغ للعقيد محمد أبو زيد، مفتش مباحث الواحات البحرية، يفيد مصرع شخص في حادث، وتوصلت التحريات إلى أن لودر يقوده شاب، صدم الضحية، مما أسفر عن مصرعه في الحال.

وحدد رجال المباحث هوية السائق المتهم، وتمكنوا من ضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق، التي أمرت بعرض المتهم على الطب الشرعي للتأكد من تعاطيه للمخدرات من عدمه، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ الكاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته. 

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