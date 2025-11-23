بعد نشر مقطع فيديو، ضبط سائق سيارة اعتدى علي الركاب بالفيوم

18 حجم الخط

قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إنه تم فحص مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على نشره من اعتداء سائق سيارة "ميكروباص" عليه وعلي الركاب بالسب، حال اعتراضهم على تحميل السيارة بعدد ركاب أزيد من المقرر بالفيوم، مؤكدة أن ما جاء بالفيديو صحيح.



تفاصيل ما تم نشره علي فيس بوك

كما أن ناشر مقطع الفيديو تقدم ببلاغ لمركز شرطة طامية بالفيوم، محل إقامته، يتضرر من أن سائق سيارة "ميكروباص" اعتدى عليه بالسب والضرب "دون إصابات"، عقب اعتراضه على تحميل السيارة قيادته بعدد من الركاب أزيد من المقرر لها، وأمكن تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بتحميله السيارة بعدد ركاب أزيد من المقرر، ونفى تعديه على الشاكى بالسب والضرب.

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.