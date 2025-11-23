الإثنين 24 نوفمبر 2025
محافظات

بعد نشر مقطع فيديو، ضبط سائق سيارة اعتدى علي الركاب بالفيوم

مديرية أمن الفيوم،
مديرية أمن الفيوم، فيتو
قالت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم،  إنه تم فحص مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على نشره من اعتداء سائق سيارة "ميكروباص"  عليه وعلي الركاب بالسب، حال اعتراضهم على تحميل السيارة بعدد ركاب أزيد من المقرر بالفيوم، مؤكدة أن ما جاء بالفيديو صحيح.


تفاصيل ما تم نشره علي فيس بوك

كما أن ناشر مقطع الفيديو تقدم ببلاغ لمركز شرطة طامية بالفيوم، محل إقامته، يتضرر من أن سائق  سيارة "ميكروباص"  اعتدى عليه بالسب والضرب "دون إصابات"، عقب اعتراضه على تحميل السيارة قيادته بعدد من الركاب أزيد من المقرر لها، وأمكن تحديد وضبط السيارة، وتبين أنها سارية التراخيص، وقائدها مقيم بدائرة المركز، وبمواجهته أقر بتحميله السيارة بعدد ركاب أزيد من المقرر، ونفى تعديه على الشاكى بالسب والضرب.

تموين الفيوم يحرر 70 مخالفة للمخابز

إصابة شخص، الأجهزة الأمنية بالفيوم تسيطر على مشاجرة بين عائلتين

وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

الجريدة الرسمية