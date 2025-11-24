نشاط فني مكثف لمروان خوري، اعرف التفاصيل

18 حجم الخط

يعيش المطرب اللبناني مروان خوري، حالة من الانتعاش الفني، حيث إنه يواصل تجهيزات ألبوم جديد، بالإضافة إلى عدد من الأغاني السينجل مع باقة من أبرز النجوم.

أغاني مروان خوري

ومن ضمن الأغاني التي يحضر لها مروان خوري بالوقت الحالي، هي أغنيته مع النجمة اللبنانية إليسا، كما يحضر لأغنية أخري مع النجمة ماجدة الرومي، وذلك بعد نجاح حفلهم في السعودية والذي أقيم في وقت سابق ولقي رد فعل كبير.

