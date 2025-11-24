تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإيفرتون في جميع المسابقات

18 حجم الخط

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره إيفرتون، على ملعب أولد ترافورد في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2025-2026.

ويدخل مانشستر يونايتد مباراة إيفرتون بمعنويات مرتفعة بعد سلسلة إيجابية تحت قيادة روبن أموريم، أبرزها الفوز على ليفربول بنتيجة 2-1، والتعادل مع توتنهام هوتسبير 2-2.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وإيفرتون

وبحسب موقع ترانسفير ماركت العالمي، التقى مانشستر يونايتد ضد إيفرتون في 211 مباراة من قبل.

وجاءت السيطرة لمانشستر يونايتد الذي حقق الفوز في 95 مواجهة، مقابل 68 انتصارا لصالح إيفرتون، فيما حسم التعادل نتيجة 48 لقاء.

وسجل لاعبو مانشستر يونايتد 323 هدفا في شباك إيفرتون، فيما استقبلوا 290 هدفا.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق الشياطين الحمر إلى تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط، سعيا للتقدم عدة مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يتواجد في المركز العاشر برصيد 18 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة وحقق 5 انتصارات و3 تعادلات، فيما تلقى 3 هزائم.

بينما يسعي إيفرتون في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب أولد ترافورد إذ يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، من 4 انتصارات، 3 تعادلات و4 هزائم.

