ترحيل أسترالي هاجم أريانا جراندي في سنغافورة (فيديو)

أفادت هيئة الهجرة والحدود في سنغافورة بأن المواطن الأسترالي الذي هاجم المغنية والممثلة الأمريكية أريانا جراندي في سنغافورة قد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد مجددا.

ونقل التلفزيون المحلي "CNA" بيان الهيئة الذي جاء فيه: "تم ترحيل جونسون وين إلى أستراليا أمس، ومُنع من الدخول مرة أخرى إلى سنغافورة".

وقع الحادث الأسبوع الماضي خلال العرض الأول للفيلم الثاني من ثنائية "ويكد" في سنغافورة. 

وتبين أن المعتدي هو جونسون وين البالغ من العمر (25 عاما)، الذي قفز فوق حاجز للوصول إلى الممثلة. 

وكانت صحيفة "ستريتس تايمز" قد أفادت بأن محكمة في سنغافورة حكمت على المواطن الأسترالي بتسعة أيام سجن.

