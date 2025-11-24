ترحيل أسترالي هاجم أريانا جراندي في سنغافورة (فيديو)

18 حجم الخط

أفادت هيئة الهجرة والحدود في سنغافورة بأن المواطن الأسترالي الذي هاجم المغنية والممثلة الأمريكية أريانا جراندي في سنغافورة قد تم ترحيله ومنعه من الدخول إلى البلاد مجددا.

ونقل التلفزيون المحلي "CNA" بيان الهيئة الذي جاء فيه: "تم ترحيل جونسون وين إلى أستراليا أمس، ومُنع من الدخول مرة أخرى إلى سنغافورة".

A frightening moment unfolded during the Wicked: For Good world tour premiere in Singapore when a fan grabbed Ariana Grande on the red carpet.



Cynthia Erivo, Ariana’s co-star and co-lead in the upcoming movie, immediately intervened to protect her from the individual. pic.twitter.com/KOylpETQJe November 14, 2025

وقع الحادث الأسبوع الماضي خلال العرض الأول للفيلم الثاني من ثنائية "ويكد" في سنغافورة.

وتبين أن المعتدي هو جونسون وين البالغ من العمر (25 عاما)، الذي قفز فوق حاجز للوصول إلى الممثلة.

وكانت صحيفة "ستريتس تايمز" قد أفادت بأن محكمة في سنغافورة حكمت على المواطن الأسترالي بتسعة أيام سجن.

