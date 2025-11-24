الإثنين 24 نوفمبر 2025
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية (فيديو)

قال مسئولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجومًا "ضخمًا" بطائرات مسيرة، مساء أمس الأحد، على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة على الأقل.

وكتب إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، على حسابه في "تليجرام"، أن المدينة تتعرض "لهجوم ضخم"، مضيفًا أن شخصًا واحدًا قُتل في منطقة "شيفتشينكيفسكي" وسط المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.


وتقع خاركيف على بعد 30 كيلومترًا من الحدود الروسية، وقد صمدت أمام المحاولات الروسية للاستيلاء عليها في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، وأصبحت منذ ذلك الحين هدفًا متكررًا للهجمات.
 

