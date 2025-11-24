هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية (فيديو)

18 حجم الخط

قال مسئولون أوكرانيون إن القوات الروسية شنت هجومًا "ضخمًا" بطائرات مسيرة، مساء أمس الأحد، على خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة أربعة على الأقل.

وكتب إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف، على حسابه في "تليجرام"، أن المدينة تتعرض "لهجوم ضخم"، مضيفًا أن شخصًا واحدًا قُتل في منطقة "شيفتشينكيفسكي" وسط المدينة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا.

1/2

It's hell in Kharkiv - 15 drones are thought to have struck the city.



The Shevchenkivskyi, Saltivskyi and Kholodnohirskyi districts have all been hit with 3 confirmed deaths, but it's likely to rise.#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/Ft9yeWALTg — Tim White (@TWMCLtd) November 23, 2025



وتقع خاركيف على بعد 30 كيلومترًا من الحدود الروسية، وقد صمدت أمام المحاولات الروسية للاستيلاء عليها في وقت مبكر من الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف، وأصبحت منذ ذلك الحين هدفًا متكررًا للهجمات.



