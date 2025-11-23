أمريكا تتهم أوكرانيا بتسريب خطة السلام وتجبرها على تقديم اعتذار علني

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن ممثلي البيت الأبيض خلال المفاوضات مع أوكرانيا في جنيف، اتهموا أعضاء الوفد الأوكراني بتسريب سلبي لخطة التسوية إلى وسائل الإعلام.

أمريكا تتهم أوكرانيا بتسريب خطة السلام



وكتب مراسل موقع أكسيوس باراك رافيد على منصة "X": "في أثناء الاجتماع، اتهم الجانب الأمريكي الأوكرانيين بتسريب تفاصيل سلبية عن الخطة للصحافة الأمريكية. ووافق الأوكرانيون على إصدار بيان إيجابي باسم أحد مفاوضيهم لتهدئة الأجواء".

وأشار رافيد إلى أن أوكرانيا طالبت خلال المفاوضات بإدخال تعديلات على الخطة التي اقترحها الجانب الأمريكي، وأعربت واشنطن عن استعدادها للقيام بذلك.

تقدم في مفاوضات جنيف بشأن الحرب الروسية الأوكرانية

وفي وقت سابق، أفاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين في جنيف أن الطرفين قد أحرزا تقدمًا خلال المشاورات ويعملان على إجراء تعديلات على خطة تسوية الأزمة في أوكرانيا.

وصرح فولوديمير زيلينسكي بأن اللقاءات بين الوفد الأوكراني والشركاء الأوروبيين والوفد الأمريكي قد بدأت في سويسرا لمناقشة الخطوات الآيلة إلى إنهاء الصراع.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت سابقًا، نقلا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن ممثلي واشنطن وكييف يسعون خلال المفاوضات في جنيف إلى الاتفاق على التفاصيل النهائية لمشروع الخطة الأمريكية لتسوية النزاع.

