أوربان يغيب عن القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي في لواندا حول أوكرانيا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن رئيس هنجاريا تاماش شويوك سيشارك في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقرر عقدها غدا الاثنين في لواندا، وفقا لما ذكرته خدمة الصحافة الرئاسية الهنجارية.

رئيس وزراء هنجاريا يتغيب عن قمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا



وتشير مشاركة الرئيس الهنجاري في قمة لواندا إلى أن رئيس الوزراء فيكتور أوربان لن يشارك فيها، وبالتالي فهو على الأرجح لن يشارك في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في ذات اليوم في العاصمة الأنجولية لواندا.



وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، لحضور القمة الطارئة لمناقشة خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع الأوكراني.

وتجذب احتمالية حضور أوربان للقمة الطارئة للاتحاد الأوروبي اهتماما متزايدا نظرا للموقف الخاص لهنجاريا داخل التكتل. حيث دعمت الحكومة الهنجارية دون تحفظ خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وحثت دول أوروبا الغربية وكييف على الموافقة على هذه الوثيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.