الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أوربان يغيب عن القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي في لواندا حول أوكرانيا

فيكتور أوربان
فيكتور أوربان
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن رئيس هنجاريا تاماش شويوك سيشارك في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي المقرر عقدها غدا الاثنين في لواندا، وفقا لما ذكرته خدمة الصحافة الرئاسية الهنجارية.

رئيس وزراء هنجاريا يتغيب عن قمة الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا 


وتشير مشاركة الرئيس الهنجاري في قمة لواندا إلى أن رئيس الوزراء  فيكتور أوربان لن يشارك فيها، وبالتالي فهو على الأرجح لن يشارك في القمة الطارئة للاتحاد الأوروبي المزمع عقدها في ذات اليوم في العاصمة الأنجولية لواندا.


وفي وقت سابق، دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قادة جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، لحضور القمة الطارئة لمناقشة خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع الأوكراني.

 

وتجذب احتمالية حضور أوربان للقمة الطارئة للاتحاد الأوروبي اهتماما متزايدا نظرا للموقف الخاص لهنجاريا داخل التكتل. حيث دعمت الحكومة الهنجارية دون تحفظ خطة الولايات المتحدة الجديدة لتسوية النزاع في أوكرانيا، وحثت دول أوروبا الغربية وكييف على الموافقة على هذه الوثيقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هنجاريا الاتحاد الاوروبي رئيس وزراء هنجاريا اوربان أوكرانيا

مواد متعلقة

رئيسة وزراء إيطاليا: خطة واشنطن بشأن أوكرانيا تتضمن بنودا "إيجابية" تستحق الاهتمام

هنجاريا: خطة واشنطن للسلام في أوكرانيا الأفضل على طاولة المفاوضات

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads