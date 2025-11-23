جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تنهي خطة تأمين تغذية المرحلة الثانية من انتخابات النواب

18 حجم الخط

أكد المهندس خالد مسعود غمري رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، على رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع بانتخابات مجلس النواب التي تجري علي مدار بومي الإثنين والثلاثاء بجميع قطاعات الشركة بمحافظات ( الغربية – المنوفية – القليوبية ).

تأمين التغذية الكهربائية للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب

وشدد المهندس خالد مسعود غمري على أهمية المتابعة وتنفيذ خطة الشركة لتأمين اللجان الرئيسية والفرعية وعدم فصل التيار لأى سبب، ومتابعة اصلاح الأعطال بأقصى سرعة لضمان استمرار واستقرار التغذية الكهربية لجميع اللجان خلال اليومين حتى انتهاء العملية الانتخابية بالكامل.

وأكد الغمري أن المشاركة في الانتخابات لها أهمية كبيرة باعتبارها ركيزة أساسية لنظام ديمقراطي وإحدى أهم وسائل المشاركة في الحياة السياسية وإيصال رسالة للعالم أن المصريين هم من يصنعون قرارهم بأيديهم ويلتفون خلف دولتهم بإرادتهم الحرة.

توجيهات وزير الكهرباء لتأمين التغذية الكهربائية

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بضررة تأمين التغذية الكهربائية واستقراراها ورفع حالات الاستعداد والطوارئ بجميع اللجان الانتخابية بانتخابات مجلس النواب.

