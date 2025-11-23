3 قرارات حاسمة من الوطنية للانتخابات لتفادي مخالفات المرحلة الأولى بانتخابات النواب

18 حجم الخط

اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات حزمة من القرارات الحاسمة قبل انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بهدف إحكام السيطرة على سير العملية الانتخابية، ومنع تكرار المخالفات التي شهدتها المرحلة الأولى، وضمان أعلى مستويات النزاهة والشفافية.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها الكامل بحماية إرادة الناخبين، وحرصها على تقديم مرحلة انتخابية منضبطة تعكس المعايير الدولية في الإشراف الانتخابي.

منع الدعاية الانتخابية تمامًا أمام اللجان

وشددت الهيئة على حظر أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية في محيط اللجان خلال أيام التصويت، مؤكدة أن أي محاولة للتأثير على الناخبين أو ممارسة دعاية انتخابية ستُعرّض المخالفين للمساءلة القانونية، وقد يصل الأمر إلى إبطال نتائج الدوائر التي تشهد خروقات جسيمة ,

وأوضحت الهيئة أنها لن تتهاون مع أي انتهاك من شأنه التأثير على سير العملية، وأن توفير بيئة انتخابية عادلة وهادئة يمثل "خطًا أحمر" لن يُسمح بتجاوزه.

تسليم الحصر العددي فورًا للمرشحين ووكلائهم

وأعلنت الهيئة أنها ستقوم بتسليم الحصر العددي للأصوات للمرشحين ووكلائهم فقط فور انتهاء الفرز داخل اللجان الفرعية.



ويتيح هذا الإجراء للمرشحين الاطلاع المباشر على النتائج الأولية دون وسيط، بما يحقق شفافية كاملة ويمنع أي لبس أو تضارب في البيانات.

إتاحة حضور الإعلام خلال عمليات الفرز

كما أكدت الهيئة أنها أتاحت لوسائل الإعلام المحلية والدولية حضور عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية واللجان العامة، لضمان نقل صورة حقيقية وموثوقة للجمهور عن مجريات العملية الانتخابية.

وأشارت إلى أن فتح باب المتابعة الإعلامية الكاملة للفرز يمثل أحد أهم ضمانات الشفافية، ويُعد رسالة واضحة بالتزام الدولة بانتخابات نزيهة تخضع لرقابة المجتمع والرأي العام.

تشديد شامل على ضبط العملية الانتخابية

وأكدت الهيئة على أنها تتابع سير المرحلة الثانية لحظة بلحظة عبر غرف العمليات المركزية والفرعية، وأن جميع أجهزة الدولة في حالة تنسيق كامل لضمان إتمام العملية الانتخابية دون أي تجاوزات.

انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

وتنطلق، غدًا الإثنين، داخل جمهورية مصر العربية انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب 2025، والتي تشمل 13 محافظة، هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتُجرى عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وسط استعدادات مكثفة أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مؤتمر صحفي موسع عقدته اليوم.



وكشف المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة أن المرحلة الثانية تضم 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب.

وأوضح أن عدد المرشحين على النظام الفردي بلغ 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، مؤكدًا أن اللجان جاهزة بالكامل لاستقبال الناخبين، وأن العملية الانتخابية تسير وفق أعلى مستويات التنظيم والمتابعة.

