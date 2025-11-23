النيابة تكشف تفاصيل مقتل مصري على يد خليجي داخل شقة سكنية بالمنصورة

الإثنين 24 نوفمبر 2025
كشفت تحقيقات النيابة العامة بثاني المنصورة في واقعة مقتل مصري علي يد خليجي داخل شقة سكنية بالدقهلية عن أن بداية العلاقة بينهما عن طريق  النساء الساقطات وتعاطي المخدرات.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المصري ضحية القتل مطلق ويعيش بمفرده، وفي يوم ارتكاب الجريمة كانا يسهران معا بالشقة السكنية للمصري.

نشب خلاف بينهما وقام المصري بطرد الخليجي فسدد له طعنة أمام الأسانسير وسحبه للشقة السكنية وأنهي حياته وقطع عضوه الذكري.

ننشر التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل مصري علي يد خليجي داخل شقة في الدقهلية. 

وتمكن رجال مباحث ثان المنصورة من ضبط المتهم، كما تم ضبط مواد مخدرة في الشقة محل ارتكاب الجريمة. 

التفاصيل الكاملة ارتكاب الجريمة الدول الخليجية الدقهلية العضو الذكري المعاينة التصويرية تحقيقات النيابة العامة ضبط المتهم قسم ثان المنصورة مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

