النيابة تكشف تفاصيل مقتل مصري على يد خليجي داخل شقة سكنية بالمنصورة

كشفت تحقيقات النيابة العامة بثاني المنصورة في واقعة مقتل مصري علي يد خليجي داخل شقة سكنية بالدقهلية عن أن بداية العلاقة بينهما عن طريق النساء الساقطات وتعاطي المخدرات.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المصري ضحية القتل مطلق ويعيش بمفرده، وفي يوم ارتكاب الجريمة كانا يسهران معا بالشقة السكنية للمصري.

نشب خلاف بينهما وقام المصري بطرد الخليجي فسدد له طعنة أمام الأسانسير وسحبه للشقة السكنية وأنهي حياته وقطع عضوه الذكري.

ننشر التفاصيل الكاملة لواقعة مقتل مصري علي يد خليجي داخل شقة في الدقهلية.

وتمكن رجال مباحث ثان المنصورة من ضبط المتهم، كما تم ضبط مواد مخدرة في الشقة محل ارتكاب الجريمة.

