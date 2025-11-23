الدوري الإنجليزي، آرسنال يتقدم على توتنهام 0/2 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد توتنهام، بنتيجة 0/2 للجانرز، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هدفي آرسنال في شباك توتنهام، لياندرو تروسارد في الدقيقة 36،إيزي في الدقيقة 41.

تشكيل آرسنال ضد توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - هينكابي - ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيمندي - إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينيو - لياندرو تروسارد.

تشكيل توتنهام أمام آرسنال

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو - روميرو - ميكي فان دي فين.

خط الوسط: أودوجيو - بينتانكور - بالينيا - سبينس.

خط الهجوم: محمد قدوس - ريتشارلسون - أودوبرت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.