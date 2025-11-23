دوري أبطال أفريقيا، سيمبا يخسر في ملعبه أمام بترو أتلتيكو 0/1

18 حجم الخط

تعرض فريق سيمبا التنزاني للخسارة في ملعبه أمام ضيفه فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف بترو أتلتيكو في مرمى سيمبا، اللاعب البرازيلي برناردو أوليفيرا، في الدقيقة 78 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم مدافع الفريق التنزاني وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يتربع فريق بترو أتلتيكو على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، يليه الملعب المالي بنقطة واحدة، ثم الترجي التونسي بنقطة واحدة، وأخيرا سيمبا بدون نقاط.

وفي الجولة الثانية يستضيف بترو أتلتيكو نظيره الترجي التونسي، بينما يخرج سيمبا ضيفا على فريق الملعب المالي.

الترجي يتعادل في ملعبه مع الملعب المالي

وتعادل فريق الترجي الرياضي التونسي مع نظيره الملعب المالي، سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس.

