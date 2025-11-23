الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا، سيمبا يخسر في ملعبه أمام بترو أتلتيكو 0/1

سيمبا وبترو أتلتيكو،
سيمبا وبترو أتلتيكو، فيتو
18 حجم الخط

تعرض فريق سيمبا التنزاني للخسارة في ملعبه أمام ضيفه فريق بترو أتلتيكو الأنجولي، بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت اليوم الأحد، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

سجل هدف بترو أتلتيكو في مرمى سيمبا، اللاعب البرازيلي برناردو أوليفيرا، في الدقيقة 78 من تصويبة من خارج منطقة الجزاء، اصطدمت بقدم مدافع الفريق التنزاني وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.

وبهذه النتيجة يتربع فريق بترو أتلتيكو على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، يليه الملعب المالي بنقطة واحدة، ثم الترجي التونسي بنقطة واحدة، وأخيرا سيمبا بدون نقاط.

وفي الجولة الثانية يستضيف بترو أتلتيكو نظيره الترجي التونسي، بينما يخرج سيمبا ضيفا على فريق الملعب المالي.

الترجي يتعادل في ملعبه مع الملعب المالي

وتعادل فريق الترجي الرياضي التونسي مع نظيره الملعب المالي، سلبيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيمبا التنزاني سيمبا بترو أتلتيكو الأنجولي بترو أتلتيكو دوري أبطال أفريقيا

مواد متعلقة

طاقم حكام صومالي لمباراة بيراميدز وباور ديناموز في دوري الأبطال

"كاف" يحدد موعد مباراة باور ديناموز وبيراميدز في ذهاب دوري أبطال أفريقيا

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد أول جولة

ياسر ريان: دوري أبطال إفريقيا البطولة المحببة للأهلي ولا أستطيع تقييم توروب الآن

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية