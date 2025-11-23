الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أردوغان: السلام العالمي لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطين على حدود 1967

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: إن السلام العالمي لن يتحقق بمعناه الحقيقي دون إقامة دولة فلسطين الحرة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أردوغان: لا سلام عالمي دون إقامة دولة فلسطين على حدود 1967
 

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أردوغان، في ختام مشاركته بقمة مجموعة العشرين التي انعقدت يومي السبت والأحد، بمدينة جوهانسبرغ في دولة جنوب أفريقيا.

وأشار أردوغان إلى أن انتصار جمهورية جنوب أفريقيا على نظام الفصل العنصري، بقيادة نيلسون مانديلا، يعد أحد أقوى رموز السعي لتحقيق العدالة والمساواة في العالم.

وبيّن أن الدعم المبدئي والثابت الذي تقدمه جنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية -منذ سنوات طويلة- لا يقدر بثمن من هذه الناحية.

أردوغان فلسطين القدس مجموعة العشرين

