فلسطين والسودان على جدول أعمال قمة مجموعة الـ 20

18 حجم الخط

أعلنت قمة مجموعة الـ20 في إعلانها إن المجموعة ستعمل من أجل إقرار سلام عادل وشامل في السودان وفلسطين والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا.

وتنطلق قمة مجموعة العشرين اليوم السبت في جنوب إفريقيا.

وتجمع القمة ممثلي الدول الـ19 صاحبة الاقتصادات الأكبر عالميا وممثلي الاتحادين الأوروبي والإفريقي.

وفجر القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بريتوريا أزمة دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا على خلفية قرار الرئيس سيريل رامافوزا عدم إقامة مراسم تسليم رئاسة "مجموعة العشرين"، حال شاركت الولايات المتحدة في القمة على مستوى قائم بالأعمال.

وأكدت مصادر دبلوماسية، أن الإدارة الأمريكية أبلغت وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب إفريقيا، في رسالة، أن القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بريتوريا، مارك ديلارد، سيرأس وفدًا صغيرًا لحضور مراسم التسليم.

وتحتضن مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا قمة قادة مجموعة العشرين، يومي السبت والأحد، ومن المقرر أن يتم تسليم رئاسة مجموعة العشرين، رسميًا، خلال الجلسة الختامية للقمة، الأحد المقبل.

وفي أول رد فعل، نشر المتحدث باسم الرئاسة، فنسنت ماجوينيا، تدوينة على منصة "إكس"، الجمعة، قال فيها إن "الرئيس رامافوزا لن يسلم المهمة إلى قائم بالأعمال".



أعقب ذلك، إعلان متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، في مؤتمر صحفي عقد الخميس، أن الولايات المتحدة لن تشارك في قمة قادة مجموعة العشرين المقرر عقدها في جنوب إفريقيا يومي السبت والأحد.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لن يحضر القمة، مبررًا ذلك بوجود "أحداث عنف تستهدف البيض" في جنوب إفريقيا، وهو ما نفاه رامافوزًا مؤكدًا أن قرار مقاطعة القمة سيكون خسارة للولايات المتحدة.

يذكر أنه نظرًا لغياب سفير أمريكي حاليًا في بريتوريا، تُدار البعثة الأمريكية هناك على مستوى قائم بالأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.