إحالة المتهم بقتل المهندس الكيميائى فى الإسكندرية لمستشفى العباسية

قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، أولا عرض المتهم بقتل صديقه على مستشفى العباسية للطب النفسي، لكتابة تقرير عن حالته النفسية، للكشف على قواه العقلية، وسماع شهود الإثبات واستدعاء الطبيب الشرعي، كما حددت جلسة 28 ديسمبر المقبل لاستكمال المرافعة، لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال".

وكان قد وصل المتهم بقتل صديقه مهندس الإسكندرية إلي محكمة جنايات الإسكندرية، في مأمورية خاصة من محبسه في كرموز لجلسة محاكمته أمام محكمة الجنايات، اليوم الأحد أولي جلسات محاكمة،لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال" في القضية المعروفة إعلاميًا بـمقتل «مهندس الإسكندرية». برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم ، وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج،

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية علي المجني عليه مما أدي إلي وفاته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم " ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة باالمجني عليه " عبدالله.ا.ال" وأنه علي خلاف نشب بينهما، لقيام المتهم بالتعدي علي زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المجني عليه، لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه.

وعلي إثر ذلك قرر الانتقام منه، واختمرت في ذهنه فكرة التخلص من المجني عليه، فهداه شيطانه إلي قتله، فعقد العزم وبيت النية علي ذلك، وأعد العدة اللازمة، فاستأجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته، واشتري سيارة لتسهيل مراقبة المتوفي، بالإضافة إلي شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة.

