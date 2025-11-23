بدء محاكمة المتهم بقتل مهندس الكيمياء في الإسكندرية

18 حجم الخط

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف حجاج، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة لاتهامه بقتل المجني عليه "ع.ا.ال"، مهندس كيمياء.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أن المتهم " ال.ر.ال" تربطه علاقة صداقة باالمجني عليه " عبد الله.ا.ال" وأنه على خلاف نشب بينهما، لقيام المتهم بالتعدي على زوجة المجني عليه، بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المجني عليه لشكايته لوالده، الذي قام بتعنيفه، على أثر ذلك قرر الانتقام منه واختصرت في ذهنه فكرة التخلص منه من المجني عليه، فهداه شيطانه إلى قتله، فقعد العزم وبيت النية على ذلك وأعد العدة اللازمة، فاستاجر وحدة سكنية قريبة من سكن المجني عليه لمراقبته واشترى سيارة لتسهيل مراقبة المتوفي بالإضافة إلى شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الواقعة.

