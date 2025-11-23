السجن عامين لسائق دهس شابا في السلام

18 حجم الخط

قضت محكمة جنح السلام بمعاقبة سائق ميكروباص متهم بدهس شاب أثناء عبوره الطريق، مما أسفر عن مصرعه بأحد شوراع المنطقة بالسجن عامين.

وتبين من تقرير المعمل الكيماوي الخاص بدماء المتهم إيجابية العينات المأخوذة من المتهم كما تبين احتواؤها على نواتج مخدر الحشيش.

مصرع شخص متأثرًا بالإصابة في حادث دهس

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بأحد شوارع السلام مما أسفر عن إصابة شخص بكسور متفرقة مما أسفر عن مصرعه.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء عبور شاب يبلغ من العمر 38 سنة الشارع صدمته سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي مما أسفر عن مصرعه متأثرا باصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.