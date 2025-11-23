الأحد 23 نوفمبر 2025
خارج الحدود

قوات الاحتلال تنفذ عملية نسف ‎بمدينة رفح الفلسطينية

غزة، فيتو
غزة، فيتو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية نسف شمال شرقي مدينة ‎رفح الفلسطينية في قطاع غزة.

إسرائيل تكثف قصفها على مناطق عدة بجنوب قطاع غزة

وكثفت إسرائيل، اليوم الأحد، قصفها العنيف على مناطق عدة من جنوب قطاع غزة، أبرزها رفح الفلسطينية وخان يونس.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية أطلقت النيران تجاه خان يونس جنوبي قطاع غزة.

غارات جوية متتالية على خان يونس

وأضافت، أن الطائرات الحربية شنت غارات جوية متتالية على خان يونس، بالتزامن مع قصف الدبابات مشكلة أحزمة نارية في المدينة.

كما نسفت القوات الإسرائيلية عدة مبان في جنوب شرق خان يونس، فيما كثفت مدفعية الجيش من قصفها على جنوبي قطاع غزة.

