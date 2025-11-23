"الآثاريين العرب" يمنح درع "الريادة" للمعماري حمدي السطوحي

18 حجم الخط

خلال الجلسة الافتتاحية التي أقامها صباح أمس السبت بالقاهرة المجلس العربي لـلاتحاد العام للآثاريين العرب، تحت عنوان: "دراسات في آثار الوطن العربي- المؤتمر الدولي الثامن والعشرين" تحت رعاية جامعة الدول العربية.

وقدم د. محمد الكحلاوي رئيس المجلس، درع جائزة "الريادة" لعام ٢٠٢٥ للمعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، وذلك عرفانا وتقديرا للدور الذي يقدمه في توظيف المباني الأثرية للارتقاء بالثقافة المصرية، وإنماء الوعي الثقافي بالتراث الحضاري المصري.

في خلال كلمة المكرمين والتي قام بإلقائها السطوحي بالإنابة عنهم، عبر عن سعادته بالجائزة والتي وصفها بالهامة والمتميزة خلال مشواره في مجال صون التراث الثقافي والحضري، مؤكدًا أن الجوائز رزق من الله، وتوقيتها له دائمًا حكمه، وأنه يعتز بهذه الجائزة والتي تأتي تتويجًا لعمله في رئاسة صندوق التنمية الثقافية خلال العام الماضي.

مضيفًا أن الجوائز لها دور هام جدًا في التحفيز، حيث إنها تحمل في طياتها رسالة للحاصل عليها بأن يستمر في مشواره بالرغم من كل التحديات.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الآثاريين العرب والدكتور محمد الكحلاوي رئيس الاتحاد، على مجهوداتهم المستمرة متمنيًا لهم دوام التوفيق.

