الانتهاء من إجراء المعاينة التصويرية لواقعة مقتل مسن على يد شاب خليجي في المنصورة

أجرى الشاب الخليجي رامى ب- 32 سنة” الذي يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، المعاينة التصويرية في جريمة قتل مسنا في نهاية العقد الخامس من عمره ذبحا ونزع العضو الذكري داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

وكانت قررت نيابة ثان المنصورة في محافظة الدقهلية، خضوع الخليجي المتهم بقتل مسن في شقة بالمنصورة لإجراء تحليل مخدرات وعرضه على الطب الشرعي.

جاء ذلك خلال تحقيقات النيابة العامة بقسم ثان المنصورة التحقيق مع شاب ثلاثيني يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية متهم بقتل خمسيني داخل شقة سكنية بالدور الثالث في عقار بمدينة المنصورة ذبحا ونزع عضوه الذكري.

معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية لمسرح الجريمة

وكان انتقل فريق من النيابة العامة والأدلة الجنائية لمعاينة موقع ارتكاب جريمة مقتل شخص ذبحا، وقطع عضو حساس من جسده على يد خليجي داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة بالدقهلية.

القبض على شخص يحمل جنسية دولة خليجية في جريمة قتل بالمنصورة

وكانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية نجحت في إلقاء القبض على “رامى ب- 32 سنة” يحمل جنسية إحدى الدول الخليجية، لقتله مسنا في نهاية العقد الخامس من عمره داخل شقة سكنية بمدينة المنصورة.

وقال المتهم خلال اعترافاته الأولية حول الواقعة إنه كانت تربطه بالمجني عليه علاقة صداقة كونهما استأجرا شقة سكنية بالمنصورة، بغرض ممارسة الأعمال المنافية للآداب.

وأضاف أنه ارتكب الواقعة بسبب معايرة الضحية له بالضعف الجنسي، بحسب شهادة إحدى الفتيات للمجني عليه قبل وفاته.

وأوضح أن قتل المجني عليه للانتقام عن طريق قطع عضوه الذكري بعد التأكد من إزهاقه روح المجني عليه، مستطردًا أنه تعاطى مخدر الشابو قبل ارتكابه الواقعة.

