أبرزها أرسنال ضد توتنهام، مواعيد مباريات الجولة الـ 12 بالدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي، تعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران مرة أخرى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي شهر نوفمبر الجاري بمواجهات الجولة الـ 12.
وجاءت مواعيد الجولة الثانية عشرة من البريميرليج كالتالي:
مواعيد الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي
السبت 22 نوفمبر 2025
بيرنلي ضد تشيلسي - 2:30 مساءً - ملعب تيرف مور
بورنموث ضد وست هام يونايتد - 5 مساءً - ملعب فيتاليتي
برايتون ضد برينتفورد - 5 مساءً - ملعب أميكس (فالمر)
فولهام ضد سندرلاند - 5 مساءً - ملعب كرافن كوتيج
ليفربول ضد نوتينجهام فورست - 5 مساءً - ملعب أنفيلد
وولفرهامبتون ضد كريستال بالاس - 5 مساءً - ملعب مولينيو
نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي - 7:30 مساءً - سانت جيمس بارك
الأحد 23 نوفمبر 2025
ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساءً - ملعب إيلاند رود
أرسنال ضد توتنهام هوتسبير- 6:30 مساءً - ملعب الإمارات
الاثنين 24 نوفمبر 2025
مانشستر يونايتد - إيفرتون - 10 مساءً - ملعب أولد ترافورد
