الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

سعر الدينار البحريني
سعر الدينار البحريني
18 حجم الخط

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارا ملحوظا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

وسجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.68 جنيها للشراء،  126.06 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB نحو 122.76 جنيها للشراء، 125.99 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك القاهرة نحو 124.35 جنيها للشراء، 125.27 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني 
سعر الدينار البحريني 

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.  

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

وتم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

 

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

عشرون دينارًا: باللون الأزرق الداكن، وهي أكبر فئات العملة المتداولة.

العملات المعدنية:

وتوجد بفئات 5، 10، 25، 50، و100 فلس، وتُصنع من معادن مثل النيكل والنحاس والبرونز، وتحمل رموزًا وطنية وشعارات الدولة.

الدينار البحريني في السوق

ويُعتبر الدينار البحريني من أقوى العملات في العالم من حيث القيمة، إذ يرتبط بالدولار الأمريكي بسعر ثابت تقريبًا، مما يمنحه استقرارًا كبيرًا في أسواق الصرف.

ويُستخدم الدينار في جميع التعاملات المحلية، كما يُقبل في العديد من المعاملات الإقليمية نظرًا لقوة الاقتصاد البحريني ومكانته في الخليج العربي. 

كما يلعب الدينار دورًا مهمًا في القطاع المالي والمصرفي الخليجي، خاصة أن البحرين تُعد مركزًا ماليًا رئيسيًا في المنطقة وتحرص السلطات النقدية في البحرين على تحديث تصاميم العملة بشكل دوري، وإضافة تقنيات أمنية حديثة لحمايتها من التزوير ومواكبة التطور في أنظمة الدفع الرقمية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنوك المصرية البنك المركزى المصرى الدينار البحريني امام الجنيه الدينار البحريني الدينار الدينار البحريني في البنك بنك قطر QNB تعاملات اليوم الأحد سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري سعر الدينار البحريني سعر الدينار

مواد متعلقة

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر صرف الدولار في بنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم السبت

آخر تطورات سعر الين الياباني أمام الجنيه اليوم السبت

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم السبت

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي مساء اليوم السبت

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم السبت

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية