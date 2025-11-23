المتحف اليوناني الروماني يستضيف معرضا أثريا عن أحياء الإسكندرية القديمة

18 حجم الخط

يستضيف المتحف اليوناني الروماني بـالإسكندرية معرضا أثريا تحت عنوان أحياء الإسكندرية القديمة، حيث يعرض الأحياء الخمسة بالإسكندرية القديمة والطابع المميز لكل حي ووظيفته داخل النسيج العمراني للمدينة.



معرض أحياء الإسكندرية القديمة



ويعرض المعرض الأثري قصة حي دلتا وهو الحي الرابع في المدينة الجديدة ويقع شرق الحي الملكي تحديدًا في الجزء الشمالي الشرقي من الإسكندرية.

وخصص هذا الحي ليكون الحي اليهودي خلال العصر البطلمي، كان اليهود يشكلون جزءًا كبيرًا من سكان الإسكندرية، وشكلت الجالية اليهودية في الإسكندرية هيئة مدنية معترف بها رسميًا ومستقلة سياسيًا وقانونيًا (بوليتيوما politeuma)، استمد أعضاؤها حقوقهم الفردية والجماعية منها.

ومع مرور الوقت، بدأ اليهود يتحدثون اليونانية مثل بقية سكان هذه المدينة، كان حي الدلتا مركزًا للمنح الدراسية الدينية، حيث أنتج مفكرين، أشهر الأمثلة على ذلك فيلون السكندري، الفيلسوف اليهودي البارز، الذي عاش ودرّس في هذا الحي.



ومع ذلك، على الرغم من الاندماج الثقافي الكبير، لم يمنحوا اليهود المواطنة السكندرية، وفي الإسكندرية كانوا يعملوا في مختلف الحرف والتجارة، وكان من بينهم بعض الأثرياء "المقرضون والتجار والمسؤولين عن تحصيل الضرائب"، ولكن الغالبية كانوا من الحرفيين.



