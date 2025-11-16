مقتل 3 مسجلين خطر وإصابة ضابط شرطة خلال حملة أمنية بسوهاج

18 حجم الخط

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، منذ قليل، مقتل ٣ أشخاص مسجلين خطر في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة واصابة ضابط شرطة.

يأتي ذلك أثناء حملة أمنية على الهاربين من الأحكام بمحيط كوبرى دار السلام في مركز جرجا، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سوهاج الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع بؤرة إجرامية قادمين فى سيارة ملاكى تاكسى من سوهاج متجهين إلى مركز دار السلام أثناء مرور الحملة الأمنية.

ونتج عن ذلك مقتل كل من: ع. ع ٣٧ عاما وب ع ٤٦ عاما مسجلين خطر ومصطفى ج سائق، وجميعهم يقيمون بمدينة دار السلام مسجلين خطر، كما أصيب ضابط شرطة بطلق نارى، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.