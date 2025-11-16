الأحد 16 نوفمبر 2025
مقتل 3 مسجلين خطر وإصابة ضابط شرطة خلال حملة أمنية بسوهاج

شهد مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، منذ قليل، مقتل ٣ أشخاص مسجلين خطر في تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع الشرطة واصابة ضابط شرطة.

يأتي ذلك أثناء حملة أمنية على الهاربين من الأحكام بمحيط كوبرى دار السلام في مركز جرجا، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى سوهاج  الجامعى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغا من مركز شرطة دار السلام يفيد بتبادل إطلاق الأعيرة النارية مع  بؤرة إجرامية قادمين فى سيارة ملاكى تاكسى من سوهاج متجهين إلى مركز دار السلام  أثناء مرور الحملة الأمنية.

ونتج عن ذلك مقتل كل من: ع. ع ٣٧ عاما وب ع ٤٦ عاما مسجلين خطر ومصطفى ج سائق، وجميعهم يقيمون بمدينة دار السلام مسجلين خطر، كما أصيب ضابط شرطة بطلق نارى، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعى وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

الجريدة الرسمية