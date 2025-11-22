الأحد 23 نوفمبر 2025
رياضة

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الأولى

بيراميدز
بيراميدز
تصدر نادي بيراميدز مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالتساوي مع نهضة بركان المغربي، بعد فوزه اليوم السبت على ريفرز يونايتد، في أولى مواجهات دور المجموعات.

ويتواجد بيراميدز في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بجانب نهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وباور ديناموز الزامبي.


وفاز بيراميدز على ريفرز يونايتد النيجيري، بثلاثة أهداف نظيفة، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الدفاع الجوي.
 

 

وضمن نفس الجولة في المجموعة ذاتها، فاز فريق نهضة بركان المغربي على باور ديناموز الزامبي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم في المغرب.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا بعد الجولة الأولي


1- بيراميدز 3 نقاط (مباراة)

2- نهضة بركان المغربي 3 نقاط (مباراة)

3- ريفرز يونايتد النيجيري، دون نقاط (مباراة)

4- باور ديناموز الزامبي، دون نقاط (مباراة)

نادي بيراميدز ريفرز يونايتد دوري أبطال أفريقيا نهضة بركان المغربي باور ديناموز الزامبي

