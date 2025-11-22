ما الأسباب الجوهرية لإعادة انتخابات المرحلة الأولى كاملة؟ الهيئة الوطنية ترد

18 حجم الخط

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن القانون يحدد الأسباب الجوهرية المؤثرة على سلامة العملية الانتخابية، والتي قد تؤدي لإعادة الانتخابات في المرحلة الأولى، موضحًا أن هذه العيوب تشمل عملية رصد الأرقام بطريقة خاطئة، توجيه الناخبين بما يؤثر على إرادتهم في اختيار من يمثلهم.

وأضاف بنداري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج الصورة على قناة النهار: "هذه هي المعايير الجوهرية التي قد تنتهي بنتائج غير معبرة عن إرادة الناخبين".

التظلمات ومراجعة مجلس الإدارة

ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك عدد معين من الدوائر أو اللجان التي يؤدي فيها أي مخالفات إلى إلغاء المرحلة الأولى لـ انتخابات مجلس النواب بالكامل، قال بنداري:"ليست بالمنحى ده.. الحالة التي تعيشها مصر سياسية جديدة، والهيئة رصدت كافة الأمور. مجلس الإدارة لديه تقرير بكافة التفاصيل والتظلمات وما أُثير فيها من أمور قد تؤثر في العملية الانتخابية، وسيصدر قرارًا متعلقًا بها عند إعلان نتائج المرحلة الأولى غدًا".

وأكد أن مجلس الإدارة مستقل وتشكيله قضائي، وأن أي قرار يجب أن يكون بعد فحص المستندات بشكل دقيق وشامل.

جدول زمني محدد لإعلان النتائج

وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة لديها جدول زمني معلن مسبقًا، وأن يوم 18 نوفمبر هو الموعد المحدد لإعلان كافة الإجراءات ونتائج المرحلة الأولى، مشددًا على أن الإعلان يتم وفق المراجعة الدقيقة للتظلمات والملفات الانتخابية.

وأوضح بنداري:“الهيئة موجودة لكي لا يقول أحد: إحنا فين؟ لدينا توقيت محدد نظهر فيه للإعلان عن الإجراءات والنتائج”.

الدعاية الانتخابية والسقف المالي

وحول تجاوزات الدعاية الانتخابية والسقف المالي، أوضح بنداري:"سقف الإنفاق الدعائي غير مؤثر جوهريًا في صحة العملية الانتخابية، لكنه متعلق بمخالفة مدونة السلوك وقرارات الدعاية. في حال وجود تجاوز، تُعد مذكرة تعرض على الإدارية العليا، وقد تصل إلى شطب المترشح".

وأضاف:"نراقب الإنفاق الدعائي عبر البنوك الرسمية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر، لضمان الالتزام بالقوانين خلال فترة الصمت الانتخابي".

الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد استقلاليتها وشفافيتها

وجدد المستشار بنداري التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعمل باستقلالية كاملة، مع الالتزام بالقوانين والجدول الزمني، لضمان سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، وعدم التأثر بأي ضغوط خارجية، مع مراعاة حقوق جميع المواطنين والمترشحين.

