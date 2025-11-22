السبت 22 نوفمبر 2025
تداول 15 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

 أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة (11) سفينة، وتم تداول (15000) طن بضائع و(840) شاحنة و(99) سيارة، 

موانئ البحر الأحمر 

 حيث شملت حركة الواردات (7000) طن بضائع و(512) شاحنة و(86) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (8000) طن بضائع و(328) شاحنة و(13) سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهي INC AMASRA، Poseidon Express وامل بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى INCT Forthuna، Alcudia Express والحرية وغادرت السفينتين Poseidon Express وامل. شهد ميناء نويبع تداول (4000) طن بضائع و(269) شاحنة من خلال رحلات مكوكية لثلاث سفن وهى أور، سينا، آيلة. 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها. 

الجريدة الرسمية