الاقتصاد العماني يسجل نموا قويا، السيولة المحلية تقفز إلى 66.8 مليار دولار

سجل الاقتصاد العُماني أداء ماليا إيجابيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، حيث ارتفعت السيولة المحلية بشكل ملحوظ مدعومة بنمو في الودائع وتراجع في أسعار الفائدة، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

أبرز المؤشرات النقدية في عمان

قفز إجمالي السيولة المحلية بنسبة 4.3% ليصل إلى 25.7 مليار ريال عُماني (66.8 مليار دولار).

وسجل النقد بمعناه الضيق ارتفاعا حادا بنسبة 13%، بينما نما شبه النقد بنسبة 1%، كما انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 2.1%، في حين قفزت الودائع تحت الطلب بنسبة 16.2%، مما يشير إلى تحول نحو القنوات المصرفية الرسمية.

اتجاه أسعار الفائدة

سجلت أسعار الفائدة في سلطنة عمان انخفاضا مطردا انعكاسا لسياسات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث انخفض المتوسط المرجح من 2.68% إلى 2.56%.

وتراجعت فائدة القروض، من 5.6% إلى 5.48%، كما هبط سعر فائدة الإقراض بين البنوك لليلة واحدة إلى 3.81% مقارنة بـ 4.89% قبل عام.

نمو الودائع والائتمان

ارتفعت إجمالي الودائع في البنوك التجارية بنسبة 4.7% إلى 33.1 مليار ريال (86 مليار دولار).

وقفزت بنسبة 7.5% لتصل إلى 22.3 مليار ريال، مسجلة حصة الأفراد منها 50%، تليها الشركات غير المالية بنسبة 30.5%.

كما نما إجمالي الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي بنسبة قوية بلغت 8% ليصل إلى 34.5 مليار ريال، مع نمو ائتمان القطاع الخاص بنسبة 5.7%.

متانة القطاع المالي العُماني

تظهر هذه المؤشرات متانة القطاع المالي العُماني وتعافي النشاط الاقتصادي، حيث يدعم نمو السيولة والائتمان النمو الاقتصادي، بينما يشجع انخفاض أسعار الفائدة على زيادة الاستثمار والاقتراض.

