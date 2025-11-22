السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعيين وكيلين جديدين بهندسة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وللدراسات العليا والبحوث

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور محمد شوقي سعد وكيلًا لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، خلفًا للدكتور عماد الشربيني الذي انتهت مدة وكالته.

كما تقرر تعيين الدكتور عمر سليمان حزين وكيلًا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلفًا للدكتور محمد محسن العطار الذي تولّى منصب النائب الأكاديمي لجامعة القاهرة الأهلية.

تعيينات جامعة القاهرة بكلية الهندسة

وهنّأ رئيس الجامعة الوكيلين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما، ومؤكدًا ثقته في قدرتهما على مواصلة مسيرة التطوير داخل كلية الهندسة، والارتقاء بمنظومة التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحث العلمي، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة ورؤيتها المستقبلية.

كما وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق خالص الشكر والتقدير للدكتور عماد الشربيني والدكتور محمد محسن العطار، تقديرًا لما قدماه من جهود مخلصة وعطاء متميز خلال فترة توليهما مهام الوكالة، مشيدًا بإسهاماتهما البارزة في دعم مسيرة الكلية وتعزيز مكانتها الأكاديمية، ومتمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في مواقع المسئولية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة القاهرة كلية الهندسة جامعة القاهرة الأهلية

مواد متعلقة

جامعة القاهرة تطلق أول دليل مؤسسي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي

انطلاق امتحانات منتصف الفصل الدراسي "الميدتيرم" بكليات وبرامج جامعة القاهرة الأهلية

الأكثر قراءة

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

المهن الموسيقية تحذر: لا شعارات أو ألفاظ خارجة خلال حفلات رأس السنة

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية