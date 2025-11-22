تعيين وكيلين جديدين بهندسة القاهرة لشئون التعليم والطلاب وللدراسات العليا والبحوث

18 حجم الخط

أصدر الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا بتعيين الدكتور محمد شوقي سعد وكيلًا لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، خلفًا للدكتور عماد الشربيني الذي انتهت مدة وكالته.

كما تقرر تعيين الدكتور عمر سليمان حزين وكيلًا لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلفًا للدكتور محمد محسن العطار الذي تولّى منصب النائب الأكاديمي لجامعة القاهرة الأهلية.

تعيينات جامعة القاهرة بكلية الهندسة

وهنّأ رئيس الجامعة الوكيلين الجديدين، متمنيًا لهما التوفيق والسداد في أداء مهامهما، ومؤكدًا ثقته في قدرتهما على مواصلة مسيرة التطوير داخل كلية الهندسة، والارتقاء بمنظومة التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحث العلمي، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة ورؤيتها المستقبلية.

كما وجّه الدكتور محمد سامي عبدالصادق خالص الشكر والتقدير للدكتور عماد الشربيني والدكتور محمد محسن العطار، تقديرًا لما قدماه من جهود مخلصة وعطاء متميز خلال فترة توليهما مهام الوكالة، مشيدًا بإسهاماتهما البارزة في دعم مسيرة الكلية وتعزيز مكانتها الأكاديمية، ومتمنيًا لهما دوام التوفيق والنجاح في مواقع المسئولية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.