أخبار مصر

محافظ القاهرة يتفقد مجمع كنائس باب زويلة

 قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة بجولة تفقدية لمجمع كنائس حارة زويلة الأثرية، والمنطقة المحيطة بها، فى إطار متابعة جهود الدولة لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر.

محافظ القاهرة يتفقد باب النصر والجمالية

محافظ القاهرة يقرر سير التوكتوك في هذه المناطق

 رافق محافظ القاهرة خلال الجولة اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورؤساء مجالس إداراتى شركتى المياه، والصرف الصحى، ومنير غبور رئيس جمعية إِحياء التراث الوطنى «نهرا»، وعدد من قيادات المحافظة.

 وأكد محافظ القاهرة أن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التى تحظى بمتابعة مستمرة من د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، باعتباره مشروعًا قوميًا ذو بعد دينى وسياحى عالمي، حيث تبذل فيه الدولة جهدًا كبيرًا ليصبح مشروعًا يجذب السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار.

 

 وتعتبر كنائس حارة زويلة من أبرز الكنائس الأثرية في تاريخ الكنيسة المصرية، وبنيت فى القرن الرابع الميلادى سنة ٣٥٢ ميلاديًا، حيث كان هذا الموقع أحد محطات إقامة العائلة المقدسة خلال رحلتهم بمصر.

