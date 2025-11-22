تدريب عملي لوفود طلابية بمحطة جنوب سيناء ضمن برامج معهد بحوث الصحراء

18 حجم الخط

استقبلت محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الأسبوع الجاري عددًا من الوفود الطلابية من المدارس وكليات جامعة الملك سلمان الدولية، في إطار تنفيذ توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بربط العلوم النظرية بالتطبيق العملي.

وتهدف هذه الزيارات إلى تعزيز التدريب العملي للطلاب في مجالات التنمية الزراعية المستدامة، والتعرف على الجهود البحثية التي تُنفَّذ في البيئات الصحراوية.

وأكد الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن استقبال الوفود الطلابية والتعليمية، يأتي في إطار خطة المركز لدعم العملية التعليمية والبحثية، مشيرًا إلى أن محطات البحوث تُعد الأداة المثلى لترجمة نتائج الأبحاث إلى تطبيقات عملية، منوها الى التزام المركز بتوفير بيئة علمية خصبة تُمكّن الطلاب من مشاهدة الآليات العلمية التي تسهم في مواجهة التحديات الزراعية، خاصة في مناطق التنمية الجديدة وعلى رأسها سيناء.

وشدد شوقي على استمرار هذه الزيارات والبرامج التدريبية في مختلف محطات المركز، باعتبارها جزءًا أساسيًا من دور المركز في خدمة المجتمع وتنمية الكوادر البشرية المؤهلة لسوق العمل الزراعي.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، أن هذه المبادرات تكتسب أهمية متزايدة في ظل التغيرات المناخية، حيث تتيح للطلاب الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة الموارد المائية المحدودة، وزراعة المحاصيل المتحملة للظروف الصحراوية، وتطبيقات الزراعة الذكية. وأشار عزت إلى حرص المركز على غرس ثقافة البحث العلمي التطبيقي لدى الأجيال الجديدة ليكونوا قادة التنمية الزراعية في المستقبل.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد الحاوي، رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، أن المحطة أعدت برامج تدريبية متكاملة لوفود الطلاب، تضمنت جولات ميدانية بالحقول التجريبية، وزيارات لمعامل تحليل التربة والمياه، حيث أتيح للطلاب المشاركة العملية في بعض الأنشطة، مثل زراعة الشتلات، والتعرف على نظم الري الحديثة، وأساليب مكافحة الآفات.

وأشار الحاوي إلى أن المحطة تقوم بدور إرشادي مهم للمزارعين والمنتفعين في جنوب سيناء، حيث تستعرض نماذج زراعية ناجحة تتناسب مع طبيعة المنطقة، مما يعزز دورها كمركز بحثي وتدريبي وإرشادي في آن واحد.

