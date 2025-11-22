السبت 22 نوفمبر 2025
"التايمز": ترامب يرى أن زيلينسكي يخادع لتحقيق صفقة أفضل في التسوية

ترامب وزيلنسكي
ترامب وزيلنسكي
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبر أن فلاديمير زيلينسكي يخادع لتحقيق صفقة أفضل في التسوية مع روسيا بموجب الخطة الأمريكية للسلام.

وذكرت الصحيفة أنه رغم ضغوط الأوروبيين، فإن موقف ترامب لم يتغير منذ اجتماعه مع زيلينسكي في فبراير ويرى أن موقف زيلينسكي ضعيف.

وأمس الجمعة، قال ترامب إنه حذر زيلينسكي من أن أوكرانيا "لا تملك أوراقا رابحة"، وأن وضعها يعتمد على الدعم الأمريكي.

وسبق أن صرح ترامب بأن زيلينسكي سيكون مضطرا لقبول الخطة الأمريكية للسلام.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أن الخطة الأمريكية تشمل اعتراف الولايات المتحدة وحلفائها بالقرم ودونباس أراضي روسية، على أن تقبلها أوكرانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وروسيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن الخطة الأمريكية قد تشكل أساسا للحل النهائي، وأن واشنطن طلبت مرونة من الجانب الروسي و"هو مستعد لذلك".

وجدد التأكيد على استعداد روسيا للتفاوض لافتا إلى أن الوضع الراهن ملائم جدا لروسيا التي تواصل تحقيق أهدافها بالقوة العسكرية في أوكرانيا، داعيا كييف وحلفاءها إلى الصحوة من "وهم هزيمة روسيا في أوكرانيا".

