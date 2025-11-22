السبت 22 نوفمبر 2025
تعرف على حصاد بعثة مصر في دورة ألعاب التضامن الإسلامي

اختتمت البعثة المصرية مشاركتها في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالسعودية، والتي أقيمت خلال الفترة من 4 وحتى 21 نوفمبر الجاري، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والإسلامية.

وحصدت البعثة المصرية خلال مشاركتها 45 ميدالية متنوعة بواقع 17 ميدالية ذهبية و11 ميدالية فضية و17 ميدالية برونزية.

واحتلت البعثة المصرية المركز الخامس في ترتيب الدول المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي.

ميداليات البعثة المصرية في التضامن الإسلامي

وجاءت ميداليات البعثة المصرية كالتالي:

الجودو 

يسري سامي - برونزية وزن 60 كجم

تسنيم رشدي - برونزية وزن 57 كجم

عمر الرملي - ذهبية وزن +100 كجم

رفع الأثقال

السيد عطية - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

نورا عصام - برونزية الخطف - برونزية الكلين والنتر - برونزية المجموع

عبد الرحمن يونس - ذهبيى الخطف - ذهبية النتر والكلين - ذهبية المجموع

سارة سمير - فضية الخطف - ذهبية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

رحمة أحمد - ذهبية الخطف - برونزية الكلين والنتر - ذهبية المجموع

كريم كحلة - فضية الكلين والنتر - برونزية المجموع

السباحة

فريدة عثمان - فضية سباق 50 متر حرة - فضية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن سامح - فضية سباق 50 متر حرة - برونزية سباق 50 متر فراشة

عبد الرحمن عطية - فضية سباق 100 متر ظهر

الملاكمة

أحمد هيكل - برونزية وزن 70 كجم

أمير كيلاني - ذهبية وزن 55 كجم

تنس الطاولة

منتخب السيدات - ذهبية الفرق

يسرا أشرف - برونزية فردي السيدات

عمر عصر - فضية فردي الرجال

التايكوندو

رامي عيسى - برونزية وزن 74 كجم

محمد السيد - برونزية وزن 60 كجم

الووشو كونغ فو

الحسيني وهدان - ذهبية وزن 85 كجم

منة الله محمد - ذهبية وزن 70 كجم

يوسف خالد - فضية وزن 60 كجم

شهد حمدي - فضية وزن 56 كجم

حبيبة رمضان - فضية وزن 60 كجم

ألعاب القوى

محمد مجدي حمزة - ذهبية دفع الجلة

إسراء عويس - ذهبية الوثب الطويل

مصطفى فتح الله - برونزية سباق 100 متر عدو رجال

كرة السلة

منتخب كرة السلة 3/3 رجال - ميدالية ذهبية

منتخب كرة السلة 3/3 سيدات - ميدالية برونزية

المصارعة

عبد اللطيف منيع - فضية وزن فوق 130 كجم مصارعة رومانية

سمر حمزة - برونزية وزن فوق 76 كجم

رفع الأثقال البارالمبي

ريحاب رضوان - ذهبية الوزن الخفيف

محمد المنياوي - ذهبية الوزن الخفيف

بعثة رمزية في دورة التضامن الإسلامي

وشاركت مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي جرت في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافست مصر خلال دورة التضامن الإسلامي بالرياض، في رياضات: السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة، الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

