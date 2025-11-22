البابا تواضروس يناقش خطط 6 لجان بالمجمع المقدس

18 حجم الخط

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اجتماعًا مع الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وسكرتير المجمع المقدس، ومقرري اللجان الرئيسية للمجمع المقدس بعد إعادة تشكيلها.

استكمل مقررو اللجان خلال الاجتماع عرض ومناقشة أدوار وخطط ست لجان واللجان الفرعية التابعة لها، وهي لجان شؤون المهجر، الطقوس، العلاقات المسكونية، الأديرة وشؤون الرهبنة، العلاقات العامة، الإعلام والميديا.

حضر اللقاء إلى جانب مقرري اللجان والمقررين المساعدين، السكرتيرون المساعدون للمجمع المقدس: الأنبا إسطفانوس أسقف ببا والفشن والأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا أبراهام الأسقف العام بإيبارشية لوس أنچلوس.

البابا تواضروس: نحن أمناء أوفياء سعداء بما تسلمه لنا الكنيسة من إيمان

بدأت بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أولى احتفاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور ١٧ قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول، والتي من المقرر أن تمتد لخمسة أيام وتقام تحت شعار "نيقية.. إيمان حي".

وشهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد كبير من الآباء المطارنة والأساقفة ووكيل عام البطريركية بالقاهرة فعاليات الاحتفالية، كما حضرها عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبان وأبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وتضمنت الاحتفالية قصيدتين شعريتين ألقاهما الشماس إبراهيم فرج مرتل كنيسة الملكة هيلانة بالمعادي، ومجموعة من التسابيح والترانيم الكنيسة لكورال "أبناء الرسل" التابع لإيبارشية أسيوط، ثم مسرحية بعنوان "مجمع نيقية" لفريق المسرح القبطي التابع لإيبارشية ملوي.

وكرم البابا تواضروس الثاني ٣٥ من الآباء المطارنة والأساقفة الذين قدمت إيبارشياتهم طوال عام ٢٠٢٥ أنشطة دراسية وتعليمية وفنية تخص مجمع نيقية وأبطاله.

وفي كلمته الختامية شجع قداسة البابا تواضروس الثاني من قدموا الفقرات مقدمًا التحية والتقدير لرعاتهم وكهنتهم وخدامهم، ونوه إلى أن الاحتفالات بدأت بصلاة القداس وسنختتمها يوم الأحد المقبل بصلاة القداس أيضًا.

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى ثلاث نقاط تميز الكنيسة والعمل الرعوي فيها، وهي:

١- احنا أمناء: أمناء للإيمان الذي تسلّمناه من ربنا يسوع حيث نقله لنا القديس مار مرقس ثم حفظه القديس أثناسيوس وهكذا حتى وصل إلينا ونحن أمناء له.

٢- أحنا أوفياء: لآبائنا الذين علمونا ونقلوا إلينا الإيمان بتعاليمهم وحياتهم، من جيل إلى جيل، ونحن نحافظ على هذا الإيمان ونسلمه لمن هم بعدنا، فكل خادم وكل خادمة والآباء والأمهات في البيت عملهم أن يسلموا الإيمان.

٣- احنا سعداء: بأن نرى كل جيل وكل الأجيال يعيشون الإيمان المسلم، وذلك بفضل من يسلموننا ويعلمونا الإيمان.

