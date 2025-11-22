كاميرات المراقبة تكشف سبب مصرع بائع أسفل قضبان مترو عزبة النخل

18 حجم الخط

صرحت نيابة المرج بدفن جثة بائع لقي مصرعه عقب سقوطه أسفل عجلات مترو الأنفاق الموجودة بمحطة عزبة النخل، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أنه أثناء تواجد البائع على حافة رصيف المحطة كان يمزح مع بعض الأشخاص ويضحك ثم اختل توازنه وتصادف ذلك مع قدوم القطار فوقع الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية وإدارة المترو تلقت بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى موقع المحطة، حيث تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث، فيما اتُّخذت الإجراءات اللازمة لضمان انتظام حركة القطارات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

