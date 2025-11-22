موقف الأهلي والزمالك، ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14

18 حجم الخط

ترتيب الدوري المصري، يتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق منافسات الجولة الرابعة عشر.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14



1- سيراميكا كليوباترا 26 نقطة

2- الأهلي 23 نقطة

3- الزمالك 22 نقطة

4- بيراميدز 20 نقطة

5- المصري 20 نقطة

6- وادي دجلة 20 نقطة

7- إنبي 18 نقطة

8- زد 17 نقطة

9- البنك الأهلي 16 نقطة

10- غزل المحلة 16 نقطة

11- سموحة 16 نقطة

12- مودرن سبورت 16 نقطة

13- بتروجيت 15 نقطة

14- الجونة 15 نقطة

15- حرس الحدود 13 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 10 نقاط

18- الاسماعيلي 10 نقاط

19- طلائع الجيش 10 نقاط

20- الاتحاد 8 نقاط

21- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري قبل الجولة الـ 14



و تنطلق اليوم السبت منافسات اليوم الأول بالجولة الرابعة عشرة بالموسم رقم 67 لدوري القسم الأول (دوري نايل).

و يشهد اليوم 3 مباريات حيث يواجه فاركو ضيفه سيراميكا كليوباترا على ملعب حرس الحدود بالمكس في الخامسة مساءً، أما في الثامنة مساءً فيستضيف ملعب السلام لقاء مودرن سبورت أمام البنك الأهلي وفي نفس التوقيت يشهد ملعب جهاز الرياضة لقاء طلائع الجيش مع إنبي.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



فاركو ضد سيراميكا كليوباترا - 5:00 مساء

طلائع الجيش ضد إنبي - 8:00 مساء

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 8:00 مساء

ويشارك في الدوري الممتاز 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط فى الموسم الماضي، وتقام البطولة بنظام المرحلتين، حيث تلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين، مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، ومجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا.

وكانت رابطة الأندية المصرية أجرت تعديلات على الدوري الممتاز في الجولة 14 بسبب ارتباطات الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ويخوض الأهلي، مباراته أمام نظيره فريق شبيبة القبائل الجزائري اليوم السبت ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يلتقي الزمالك، نظيره فريق زيسكو الزامبي غدا الأحد في إطار دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

بينما يستضيف فريق بيراميدز نظيره فريق ريفيرز يونايتد اليوم السبت في إطار منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

كما يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره كايزر تشيفز غدا الأحد في إطار منافسات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 14 من الدوري المصري بعد التعديل على النحو التالي:

السبت 22 نوفمبر 2025

فاركو ضد سيراميكا كليوباترا– 5:00 مساءً.

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي – 8:00 مساءً.

طلائع الجيش ضد إنبي – 8:00 مساءً.

الأحد 23 نوفمبر 2025

الاتحاد السكندري ضد الجونة – 5:00 مساءً.

كهرباء الإسماعيلية ضد زد – 8:00 مساءً.

بتروجت ضد حرس الحدود – 8:00 مساءً.

الثلاثاء 25 نوفمبر 2025

بيراميدز ضد المقاولون العرب – 5:00 مساءً.

الأربعاء 11 فبراير 2026

الأهلي ضد الإسماعيلي.. وقررت الرابطة نقل المباراة إلى استاد برج العرب يوم الأربعاء 11 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الساعة 8 مساءً.

الخميس 12 فبراير 2026

الزمالك ضد سموحة.. وقررت الرابطة اقامة المباراة على استاد القاهرة يوم الخميس 12 فبراير 2026 الساعة 5 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

المصري ضد وادي دجلة.. وقررت الرابطة اقامة المباراة على استاد السويس الجديد يوم الخميس 12 فبراير الساعة 8 مساءً، بدلًا من الأربعاء 26 نوفمبر.

