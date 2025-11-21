آخر تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

18 حجم الخط

كشف محمد صبري، الصديق المقرب للفنان تامر حسني، عن آخر تطورات حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية في ألمانيا.

وقال "صبري" في تصريح خاص لـ"فيتو"، إن حالة تامر حسني الصحية تحسنت بشكل كبير، حيث تماثل للشفاء بعد خروجه من المستشفى.

وأكد صبري أن تامر حاليًا في مرحلة التعافي، داعيًا الجمهور للدعاء له بمزيد من الصحة والعافية.

وكان الفنان تامر حسني قد أجرى مؤخرًا عملية جراحية لاستئصال جزء من الكلى في ألمانيا، بعد أن استدعت حالته الصحية تدخلًا عاجلًا.

وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، كشف تامر حسني عن تفاصيل الأزمة الصحية التي مر بها، موضحًا أنه كان يعاني منذ فترة من مشكلة صحية في الكلى، ما تطلب إجراء العملية الجراحية لاستئصال جزء منها بسبب تدهور حالته الصحية.

وأشار إلى أنه كان يفضل عدم التحدث عن أموره الصحية، لكنه قرر توضيح الموقف لجمهوره.

