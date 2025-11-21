مدرب بايرن ميونخ يكشف حالة نجومه قبل مواجهة فرايبورج

18 حجم الخط

تحدث فينسينت كومباني، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن مدى جاهزية لاعبيه لقادم المباريات، وبالتحديد مواجهة فرايبورج المقرر لها غدًا السبت ضمن منافسات الدوري الألماني.

استهل فينسينت كومباني، تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "علينا الانتظار بشأن مانويل نوير، فقد كان مصابًا بزكام قليل ولم يتدرب لذلك نأمل أن يكون حاضرًا اليوم".

وأضاف: "سيرجي جنابري من المحتمل ألا يشارك، بينما جوشوا كيميتش عادة سيكون جاهزًا بنسبة 100٪، لدينا أيضًا هيروكِي إيتو متاح مرة أخرى، ليست كل الأمور سلبية، هناك أيضًا بعض الأخبار الجيدة".

وواصل: "عاد سيرجي جنابري من المنتخب ولا يزال يشعر ببعض التعب، وسنرى من المحتمل ألا يكون جاهزًا لمباراة فرايبورج، ونأمل أن يكون جاهزًا للمباراة التي تليها".

وأكمل: "ألفونسو ديفيز رياضي مذهل، حتى وإن لم يكن جاهزًا بنسبة 100٪ بعد، فهو على الأرجح أسرع لاعب في الفريق الآن، هيروكِي إيتو عاد أيضًا بشكل جيد في التدريبات".

وأتم حديثه: "بالنسبة له، يجب التحلي بالصبر، إذا شارك هذا العام في مباراة أو مباراتين، فسيكون ذلك ممتازًا".

ويواجه فريق بايرن ميونخ نظيره فرايبورج، ضمن منافسات الجولة الـ11 من مباريات الدوري الألماني، ويستضيف اللقاء ملعب أليانز أرينا، معقل البافاري.



