ثقافة وفنون

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
ينقل التلفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، بعنوان "كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا" من مسجد الأزهر الشريف.

في هذاالسياق، حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة  21 من  نوفمبر 2025، الموافق 30 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا". 

التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بآداب وذوقيات الاختلاف ووجوب احترام الآخر علمًا بأن الخطبة الثانية من موضوعات حملة "صحح مفاهيمك" تحت عنوان: (حرمة التعدي على الجار).

ويمكن تحميل نص خطبة الجمعة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط 
 ضمن مبادرة «صَحِّح مفاهيمك».. أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب

وفي سياق متصل نظَّمت مديرية أوقاف القاهرة، بالتعاون مع الحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب، ندوة توعوية ضمن فعاليات مبادرة «صَحِّح مفاهيمك»، في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على النشء والشباب، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور خالد صلاح الدين، مدير المديرية.

وجاءت الندوة ضمن البرامج التثقيفية التي تهدف إلى تعزيز الفكر الوسطي الرشيد والقيم الأخلاقية، وصون المجتمع من المعلومات المغلوطة، مع تقديم محتوى ميسر لجميع الأعمار.

التلفزيون المصري الدكتور خالد صلاح الدين الحديقة الثقافية الدكتور خالد صلاح بالسيدة زينب أوقاف القاهرة حملة صحح مفاهيمك

