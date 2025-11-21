الجمعة 21 نوفمبر 2025
سياسة

القومي لحقوق الإنسان يدشن غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تخصيص غرفة عمليات إعلامية لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، وبمقر المجلس في التجمع الخامس، في إطار جهود المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية ودعم التغطية الإعلامية المهنية للعملية الانتخابية.

غرفة عمليات قومي حقوق الإنسان 

وتعمل الغرفة على مدار أيام التصويت، بهدف توفير منصة اتصال مباشرة مع ممثلي الصحف ووسائل الإعلام، عبر إتاحة البيانات الرسمية والتقارير الميدانية الصادرة عن المجلس أولًا بأول، وتقديم المعلومات المحدثة حول سير العملية الانتخابية وما ترصده فرق المتابعة من ملاحظات.

كما تتيح الغرفة دعمًا لوجستيًا متكاملًا لتسهيل إجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية داخل مقر المجلس، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لتغطية إعلامية مهنية وفعّالة، تعكس التزام المجلس بترسيخ الشفافية وتعزيز التواصل المستمر مع وسائل الإعلام باعتبارها شريكًا رئيسيًا في نقل صورة واقعية ودقيقة عن مجريات العملية الانتخابية.

