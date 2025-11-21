مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة بالضفة الغربية ويحرقون عشرات السيارات (فيديو)

18 حجم الخط

هاجم مستوطنون إسرائيليون، ليل الخميس الجمعة، بلدة "حوارة" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، واعتدوا على المنازل وأحرقوا عشرات السيارات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا المنطقة الشمالية من البلدة، وأحرقوا مستودعًا "مشطب" يضم سيارات غير صالحة للاستخدام.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني تمكن طواقمه بمشاركة طاقم من إطفائية بلدية نابلس وفرقة متطوعي "عورتا" من السيطرة على الحريق الذي طال عشرات المركبات.

مشاهد لمركبات احرقها المستوطنون الاسرائيليون في بلدة حوارة الفلسطينية جنوب نابلس pic.twitter.com/sM8WeTFtj8 — Eyad (@01Eyad01) November 20, 2025



وأفادت مصادر محلية بأن عشرات من المستوطنين انطلقوا من من البؤرة الاستيطانية المقامة على "رأس زيد" في البلدة، هاجموا منازل الفلسطينيين، في وقت سابق، وتصدى لهم الأهالي.

وشددت المصادر لوكالة "وفا" على أن هذه المنطقة تتعرض بشكل دائم لاعتداءات واستفزاز المستوطنين، وسبق أن أحرقوا منازل عدة في البلدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.