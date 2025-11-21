الجمعة 21 نوفمبر 2025
مستوطنون يهاجمون بلدة حوارة بالضفة الغربية ويحرقون عشرات السيارات (فيديو)

هاجم مستوطنون إسرائيليون، ليل الخميس الجمعة، بلدة "حوارة" جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية، واعتدوا على المنازل وأحرقوا عشرات السيارات.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن عشرات المستوطنين من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا المنطقة الشمالية من البلدة، وأحرقوا مستودعًا "مشطب" يضم سيارات غير صالحة للاستخدام.

وأعلن الدفاع المدني الفلسطيني تمكن طواقمه بمشاركة طاقم من إطفائية بلدية نابلس وفرقة متطوعي "عورتا" من السيطرة على الحريق الذي طال عشرات المركبات.


وأفادت مصادر محلية بأن عشرات من المستوطنين انطلقوا من من البؤرة الاستيطانية المقامة على "رأس زيد" في البلدة، هاجموا منازل الفلسطينيين، في وقت سابق، وتصدى لهم الأهالي.

وشددت المصادر لوكالة "وفا" على أن هذه المنطقة تتعرض بشكل دائم لاعتداءات واستفزاز المستوطنين، وسبق أن أحرقوا منازل عدة في البلدة.

