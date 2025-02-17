قيثارة الغناء ليلى مراد تكتب عن حياتها في ذكرى ميلادها

ليلى مراد ، قيثارة الغناء العربى، المطربة والممثلة الرقيقة، صاحبة الصوت الملائكى الجميل، مشوار سينمائى قصير امتد 17 عاما فقط قدمت خلالها 28 فيلما فقط، حيث اعتزلت الفن وهى فى السابعة والثلاثين من عمرها عندما قدمت مع بهيجة حافظ النسخة الناطقة من فيلم " الضحايا " عام 1935 بأغنية بصوتها فقط، رحلت عام 1995.



فى مثل هذا اليوم 17 فبراير عام 1918 ولدت المطربة القديرة ليلى مراد، بدأت مشوارها الفنى في الرابعة عشرة من عمرها، حيث بدأت بالغناء في الحفلات الخاصة ثم الحفلات العامة، ثم انضمت للإذاعة كمطربة، وقدمت ليلى مراد مسيرة فنية حافلة، سواء في الغناء أو التمثيل، حيث غنت ليلى مراد نحو 1200 أغنية، ولحن لها كبار الملحنين، كما اشتهرت بالسينما عندما كونت ثنائي خاص مع الفنان أنور وجدى كمنتج ومخرج وممثل وزوج وحبيب وكان آخر أفلامها "الحبيب المجهول " مع الفنان حسين صدقي واعتزلت بعدها العمل الفني.

غزل البنات أشهر أفلامها

من أشهر أفلام ليلى مراد: افلامها التي تحمل اسمها ليلى بنت الريف، بنت مدارس، بنت الأغنياء، عنبر، الحبيب المجهول، شاطئ الغرام، ورد الغرام، غزل البنات ـ سيدة القطار، وغيرها.

ليلى مراد مع حسين صدقى

وفى زاوية بعنوان " أنا " بمجلة الكواكب المخصصة لكبار النجوم للحديث عن انفسهم عام 1954 تكتب ليلى مراد عن نفسها وتقول: أنا ابنة الحظين: الحظ الباسم والحظ العاثر، الحظ الضاحك والحظ العابس، دارت بى عجلة الحياة فى غير الدورة التى كنت أمنى نفسى بها، دارت بى الحياة متخذة وجهة غير التى كنت اريدها، قال الناس عنى مطربة ذات صوت شجى أخاذ وقال الناس عنى محظوظة ذات مطلع سعد نادر.

عذاب الحياة في الماضي والحاضر



وتكمل قيثارة الغناء: أقول عن نفسى: أنا ليلى مراد التى تعذبت فى حياتها الماضية، وتتعذب فى حياتها الحالية، وسوف يطاردها العذاب فى حياتها الآتية، والسبب انى كنت لا أريد لنفسى أن أكون مغنية ولا ممثلة، كنت أمنى نفسى أن أكون مدرسة أو زوجة كباقى الزوجات المستقرات السعيدات.

تقول ليلى مراد: فشلت فى أن أكون مدرسة، لأن القدر حارب أبى فى رزقه بعد أن أفسح له صدرا طويلا عريضا، فقذف بى كورقة أخيرة فى يده على مائدة الحياة لكى يستمد القوت له ولإخوتى منى.

وتستكمل ليلى مراد حديثها: لكن القوت عسير المنال إلا على المطربات وأهل الفن حيث المال الوفير والعيش الرغيد، وباعدت حياتى الجديدة بينى وبين الزواج الموفق، الزواج فى كنف ظليل لا حسد فيه ولا ضغينة ولا وقيعة فهل أستحق الشهرة التى نلتها فى حياتى كفنانة؟.

بكت كثيرا خوفا من الفشل



تجيب ليلى مراد على نفسها وتقول: الجواب حاضر منتزع من النفس المشوبة بالأنانية وهو يقول " نعم نعم " لأنى أذبت روح قلبى فى الفن لكى اصعد واعلو، سهرت الليالى مؤرقة لكى أنام بعدها قريرة العين، وبكيت الشهور خوفا من الفشل، ثم لم استعد ذوب قلبى، ولم أنم قريرة العين، وما زلت أبكى.. لا خوفا من الفشل.. بل أسفا على ما فات.



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