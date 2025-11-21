الجمعة 21 نوفمبر 2025
بالأرقام، جهود حملة مرورية مكبرة بالمحاور والطرق خلال 24 ساعة

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الادارة العامة لمرور القاهرة استهدفت المحاور والطرق الرئيسية خلال 24 ساعة، عن ضبط 1112 مخالفة تجاوز سرعات و101 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 42 دراجة نارية مخالفة، 56 مخالفة موقف عشوائى، 113 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


وتواصل الإدارة العامة للمرور، شن  عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.
 

 

