صلاح فوزي: استقلال الهيئة الوطنية لا يمنع خضوعها للرقابة القضائية والإلغاء الإداري عند وجود خروقات

قال الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري "أثمن وأقدر تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة المتعلقة بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن حديثه يحمل رسائل مهمة تستوجب التوقف أمامها، خاصة ما يتصل بتكريس مبادئ الشفافية والنزاهة في الانتخابات، والتأكيد على ضرورة احترام إرادة الناخبين باعتبارها جوهر العملية الديمقراطية.

وأوضح د. فوزي لـ “ فيتو "، أن تصريحات الرئيس تعكس حرصًا واضحًا على أن تجرى العملية الانتخابية في إطار نزيه وسليم، إلى حد التأكيد أنه إذا شهدت العملية الانتخابية أي وقائع من شأنها الإخلال بالنزاهة والشفافية أو الحيلولة دون وصول الناخب إلى حقه الأصيل في التصويت، فلا مانع من أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاءً جزئيًا أو كليًا للانتخابات في دائرة أو أكثر متى ثبت لها ذلك بشكل يقيني.

هل تملك الهيئة الوطنية للانتخابات سلطة الإلغاء الإداري للانتخابات؟

أكد الدكتور صلاح فوزي أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة، واستقلالها لا يعني أنها بمنأى عن رقابة القضاء، والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 210 من الدستور – الفقرة الثالثة، التي قررت أن المحكمة الإدارية العليا تختص بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، بينما تختص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعون الخاصة بانتخابات المحليات.

وأضاف أن هذه المادة تحدد مواعيد الطعن، وتوجب أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن. وهذا يعني أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن العملية الانتخابية تعد قرارات إدارية، وذلك من دون الإخلال باستقلال الهيئة، التي تملك كامل الاختصاص بإدارة العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج.

وبناءً عليه، فإن للهيئة – إذا ثبتت لديها خروقات جسيمة – أن تُصدر قرارًا بإلغاء الانتخابات في دائرة أو أكثر.

ما هي الحالات التي تبرر إلغاء الانتخابات؟

وأوضح د. فوزي أن من أبرز الحالات التي تستوجب الإلغاء:

تعطيل الناخبين أو التأثير الجسيم عليهم بما يخل بحرية تصويتهم، وقد حدث ذلك سابقًا في التسعينيات في دائرة شبرا – منطي – الجيزة، حيث وقع تشويش كبير أدى إلى إعاقة الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم، واعتُبر ذلك سببًا لإلغاء إداري للانتخابات.

منع الناخبين من الوصول إلى لجان الاقتراع لأي سبب قهري مثل الحرائق أو الكوارث التي تمنع العملية الانتخابية من الانعقاد بشكل سليم.

وفي هذه الحالات يجوز للهيئة إصدار قرار بالإلغاء إذا ثبتت الوقائع يقينًا.

ماذا يترتب على إلغاء الانتخابات؟

أوضح د. صلاح فوزي أن الإلغاء يترتب عليه إعادة الإجراءات من آخر إجراء صحيح تم اتخاذه قبل وقوع المخالفة، مع إعداد جدول زمني جديد للعملية الانتخابية.

وقد يؤدي ذلك إلى تأخر تشكيل مجلس النواب في فصله التشريعي الثالث عن موعده الدستوري، إلا أن هذا لا يمثل تعطيلًا للتشريع؛ لأن المادة 156 من الدستور عالجت فرض عدم وجود المجلس بحال عدم اكتمال تشكيله في الموعد المحدد، وهو ما يعني عدم وجود فراغ تشريعي.

تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول انتخابات مجلس النواب

وكان الرئيس السيسي نشر بيانا عبر صفحته الرسمية قال فيها: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.

وتابع: أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.



واستطرد الرئيس: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للانتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية.

